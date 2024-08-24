Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip uzun zamandır ilgilendiği Felix Uduokhai ile anlaşma sağladı. Alman oyuncunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor. | Beşiktaş haberleri

Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip uzun zamandır ilgilendiği Felix Uduokhai ile anlaşma sağladı.

TRT Spor'un haberine göre Alman oyuncunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

Niyerya asıllı Alman oyuncu, 1 metre 93 santim boyunda. Sol ayağını kullanan Felix Uduokhai, 5 yıldır Augsburg formasını terletiyor. Alman ekibiyle 124 maça çıkan 26 yaşındaki stoper, 3 kez fileleri havalandırdı, 1 gol pası verdi.

Bu arada Beşiktaşlı Omar Colley'e Yunanistan'dan ilgi olduğu öğrenildi. Deneyimli stoper için PAOK kulübünün teklif yapmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Beşiktaş yönetiminin, gelecek teklife göre karar vereceği belirtiliyor.