Trendyol Süper Lig temsilcisi Beşiktaş, 33 yaşındaki Necip Uysal'ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.
Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Necip Uysal'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme ?? https://t.co/xUUxVBDhwi pic.twitter.com/s4nYPhM1JJ— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 24, 2024