Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yapılan antrenmanda Necip Uysal'da ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig temsilcisi Beşiktaş, 33 yaşındaki Necip Uysal'ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.