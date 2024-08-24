Transfer döneminde Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'yu savunma hattına monte eden Beşiktaş bir stoper transferi daha planlıyor. Rotasını Almanya'ya çeviren siyah-beyazlılarda, transfer harekatını Brad Friedel devraldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Bundesliga takımlarından Augsburg forması giyen 26 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai'yi gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre, Lugano maçında yenilen 3 gol siyah beyazlılara hareke geçirdi. Kartal, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından savunmasına bir takviye daha yapmak için geri sayıma geçti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, Nijerya asıllı Alman oyuncunun transferini tamamlamak için Almanya'ya gitti. Çeşitli yaş kategorilerinde Almanya milli takımının formasını giyen Felix Uduokhai A takımla maça çıkmadı.