Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu maçında Lugano ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların maç kadrosu belli oldu.
UEFA'ya bildirilen kadroda, Daniel Amartey ve Alex Oxlade - Chamberlain yer almadı.
SİYAH-BEYAZLILARIN LUGANO MAÇI KADROSU ŞÖYLE:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Jonas Svensson, Paulista, Tayyip Talha, Omar Colley, Necip Uysal, Zaynutdinov, Masuaku, Emirhan Topçu, Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Muci, Al- Musrati, Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandez, Semih Kılıçsoy, Aboubakar, Immobile, Rafa Silva, Muleka