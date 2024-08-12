Cher Ndour Beşiktaş için İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler
Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta tranfser çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlıların, Fransız devi PSG'den kadrosuna kattığı yıldız furbolcu Cher Ndour İstanbul'a geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2024- 21:26 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024- 21:45
Trendyol Süper Lig'de sezona Samsunspor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah-beyazlıların, Fransa Ligue 1 ekibi PSG'den kadrosuna kattığı 20 yaşındaki merkez orta saha futbolcusu Cher Ndour İstanbul'a geldi.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
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