Ön tarafı tecübeli oyunculardan kuran Beşiktaş, arka taraf için daha genç ve dinamik oyuncuları tercih edecek gibi duruyor. Fotomaç'ın haberine göre PSG'den 20 yaşındaki Cher Ndour'un alınmasından sonra Mikayil Faye için Barcelona'ya teklif yapıldığı iddia edildi. Savunmaya daha hareketli ve dinamik bir defans hattı kurmak isteyen Van Bronckhorst, Barcelona'nın 1,86 boyundaki Senegalli stoperi Mikayil Faye'yi istiyor. Faye'nin Barcelona ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç futbolcu düzenli forma süresi alabileceği bir kulübe gitmek istiyor.