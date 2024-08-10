Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Kanat mevkisi için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda gündeme İtalyan yıldız futbolcu Federico Chiesa gelmişti.

Beşiktaş'tan yıldız futbolcunun hakkında açıklama geldi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel şu ifadeleri kullandı:

"Chiesa'nın Beşiktaş'la adı çok fazla anıldı. Anılmaya da devam ediyor. Kendisiyle ilgilendiğimiz doğru. Belirtmek isterim ki, oyuncunun maaşı 9 milyon euro. Kulübünün ise 15 milyon euro bonservis beklentisi var. Şu anda 7 kulüp devrede. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri çok rasyonel değil, karşılamak da pek mümkün gözükmüyor."