Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transferr çalışmaları devam ediyor. Orta saha transferi için bir süredir arayış içersinde olan siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekibi PSG'nin İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour'un transferi için Fransız ekibiyle anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta çalışmlar sürüyor.

Transfer çalışmalarına da hız veren siyah-beyazlılar da önemli bir gelişme yaşandı.

Orta saha transferi için bir süredir arayış içersinde olan siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekibi PSG'nin İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour'un transferi için Fransız ekibiyle anlaşmaya vardı.