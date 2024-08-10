Beşiktaş Cher Ndour'i kiralıyor!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transferr çalışmaları devam ediyor. Orta saha transferi için bir süredir arayış içersinde olan siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekibi PSG'nin İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour'un transferi için Fransız ekibiyle anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2024- 18:33 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024- 18:40
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta çalışmlar sürüyor.
Transfer çalışmalarına da hız veren siyah-beyazlılar da önemli bir gelişme yaşandı.
Orta saha transferi için bir süredir arayış içersinde olan siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekibi PSG'nin İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour'un transferi için Fransız ekibiyle anlaşmaya vardı.