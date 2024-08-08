Birbirinden önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, sağ bek bölgesine de takviye yapmak istiyor. Bu kapsamda siyah-beyazlılar İngiltere'de kariyerini sürdüren 2 isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Sağ beke takviye yapması beklenen Siyah-Beyazlılar rotasını İngiltere'ye çevirdi. Takvim'in haberine göre; Kartal'ın, West Ham United'ın Çekyalı sağ beki Vladimir Coufal ve Wolverhampton'ın Portekizli yıldızı Nelson Semedo'yu gündemine aldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın kısa süre içinde iki oyuncunun da menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon West Ham ile 47 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 7 asiste imza attı. Uzun mesafeli taç atışlarıyla ön plana çıkan Coufal'ın Ada ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Wolverhampton'la geçen sezon 41 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Semedo ise 1 gol, 1 asistle oynadı. Semedo'nun da kontratı sezon sonunda sona erecek.