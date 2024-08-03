Beşıktaş, Paris Saint Germain'de forma giyen Cher Ndour'u kadrosuna katmak için önemli bir adım attı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, transfer için PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüştü. Bu görüşmede önemli mesafe kat edildi. Fotomaç'ın haberine göre; PSG Başkanı Al-Khelaifi, Beşiktaş'ın Cher Ndour'u kiralama isteğini kabul etti. Ancak son kararı oyuncunun vereceğini belirtti. Eğer Ndour, Beşiktaş'ın teklifini kabul ederse, siyah beyazlılar 20 yaşındaki ön liberoyu orta sahayı güçlendirmek için opsiyonuyla kiralayacak. Cher Ndour, geçen sezon Braga'da kiralık olarak forma giymişti. Senegal asıllı İtalyan orta sahanın güncel piyasa değeri 4 milyon euro.