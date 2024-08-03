Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği Süper Kupa karşılaşması golle başladı. Mücadelenin henüz 21'inci saniyesinde Nelsson'un hatası sonrasında topla buluşan Immobile, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Tecrübeli golcü, bu golle birlikte Süper Kupa'nın en erken gol rekorunu da kırmış oldu. Süper Kupa tarihinde daha önce en erken golü, geçtiğimiz sene Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmasının 50'nci saniyesinde Mauro Icardi kaydetti. O maçta U19 takımıyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, golün ardından sahadan çekilmişti.