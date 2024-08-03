Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği Süper Kupa karşılaşması golle başladı. Mücadelenin henüz 21'inci saniyesinde Nelsson'un hatası sonrasında topla buluşan Immobile, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Tecrübeli golcü, bu golle birlikte Süper Kupa'nın en erken gol rekorunu da kırmış oldu. Süper Kupa tarihinde daha önce en erken golü, geçtiğimiz sene Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmasının 50'nci saniyesinde Mauro Icardi kaydetti. O maçta U19 takımıyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, golün ardından sahadan çekilmişti.
Ciro Immobile attığı golle Mauro Icardi'nin rekorunu kırdı!
Galatasaray ile Beşiktaş, 2023-24 sezonun Süper Kupa karşılaşmasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Ciro Immobile, 21’inci saniyede attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, Süper Kupa’nın en erken golünü kaydetti.
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Yayın Tarihi: 03.08.2024- 22:34