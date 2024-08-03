Süper Kupa finalinde ligin son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Dev derbiyi Beşiktaş 5-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Süper Kupa finalinde iki dev takım karşı karşıya geldi. Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, kupayı müzesine götürmek için kozlarını paylaştı. ATV ekranlarından canlı yayınlanan müsabakada gülen taraf 5-0'lık skora Beşiktaş oldu.

Siyah beyazlıların galibiyet gollerini 1 ile 81. dakikalarda Ciro Immobile, 53. dakikada Jonas Svensson, 90. dakikada Rafa Silva ve 90+2'de Mustafa Erhan Hekimoğlu kaydetti. Öte yandan Galatasaray'da Victor Nelsson 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: