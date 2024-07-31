TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan kancası! İşte istenen bonservis
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Önümüzdeki sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Yabancı kontenjanını azaltmak isteyen siyah-beyazlılar için Suudi Arabistan'dan Jackson Muleka'ya piyango gibi bir teklif geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 31.07.2024- 11:04 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024- 11:05