Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Önümüzdeki sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Yabancı kontenjanını azaltmak isteyen siyah-beyazlılar için Suudi Arabistan'dan Jackson Muleka'ya piyango gibi bir teklif geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Yabancı kontenjanı dolu olan siyah-beyazlıların, hangi oyuncularla yollarını ayıracağı merak edilirken, Afrika basını Muleka'yla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.