Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı canlı izle | Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını devam ettirirken Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Son günlerde kadrosuna kattığı Rafa Silva ve Ciro İmmobile ile yeni sezonda şampiyonluk hedefinin altını çizen Kartal, Hollandalı çalıştırcı Bronckhorst ile yola devam edecek. Peki Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2024- 10:18