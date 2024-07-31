BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Teklif yapıldığı iddia edildi! Almanlar görüşmeleri yalanladı

Yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından olan Beşiktaş, yaptığı takviyelerle yeni sezonun iddialı takımları arasına girdi. Kadrosunu güçlendirmeyi sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar için flaş bir iddia edildi. Dünya yıldızı ile ilgilenen yönetimin, oyuncu ile görüşmediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Ali GENÇ)