Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş Hırvat oyuncu Ante Rebic'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada; Ante Rebic'le Yollarımız Ayrıldı Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Siyah beyazlılar 30 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz sezon Milan'dan kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş formasıyla 22 maça çıkan Rebic, 1 kez gol sevinci yaşadı.