Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş Hırvat oyuncu Ante Rebic'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada; Ante Rebic'le Yollarımız Ayrıldı Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Siyah beyazlılar 30 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz sezon Milan'dan kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş formasıyla 22 maça çıkan Rebic, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Ante Rebic'le Yollarımız Ayrıldı Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Ante… pic.twitter.com/lNMiOi0CTg— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 31, 2024