Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, gelecek sezona şampiyonluk hedefleyerek başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, büyük başarılar elde etmek isterken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Kara Kartal, dünyaca ünlü yıldızlardan Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş transfer için planını hazırladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteği doğrultusunda sağ kanat pozisyonu için Marco Asensio'yu kadroya katmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, transfer komitesinin yoğun çabaları sonucunda önemli bir adım atmış bulunuyor.

Transfer komitesinin başındaki Hüseyin Yücel'in, yakın zamanda Paris Saint-Germain ile masaya oturacağı öğrenildi. 10 numara ve sol açıkta da oynayabilen 28 yaşındaki yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın kiralama formülünü değerlendirdiği belirtiliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız oyuncunun takıma katılmasını heyecanla bekliyor.

ORTA YOL

Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, Asensio'nun yüksek maaşı konusunda PSG ile ortak bir yol bulmayı planlıyor. Ayrıca tecrübeli yıldızın iknası için de yoğun çalışmalar yürütülecek.