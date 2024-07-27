Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Rafa Silva ve İmmobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta iki oyuncunun performansı merakla beklenirken siyah-beyazlıların son maçı ise Nevzat Demir Spor Tesisleri'nde Sakaryaspor ile olacak. Peki Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı 27 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.
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