Yeni sezon çalışmaları için Beşiktaş, Slovenya kampında hazırlık maçında Grazer ile karşı karşıya geliyor. Grazer - Beşiktaş maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Beşiktaş, 2023/24 sezonu için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip Slovenya kampında Grazer AK ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

GRAZER BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Grazer AK: Meierhofer, Gantschnig, Jovicic, Kreuzriegler, Lang, Schriebl, Perchtold, Rosenberger, Frieser, Lichtenberger, Maderner.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Mustafa.

GRAZER - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Grazer - Beşiktaş maçı 20 Temmuz Cumartesi saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarında naklen canlı yayınlanıyor.