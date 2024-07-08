Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Kartal'ın, Bundesliga takımlarından Augsburg'da forma giyen 26 yaşındaki Alman futbolcu Felix Uduokhai ile ilgilendiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim geldi. Fotomaç'ın haberine göre, siyah -beyazlıların Bundesliga takımlarından Augsburg'da forma giyen 26 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai ile ilgilendiği öğrenildi.

Kartal'ın deneyimli savunmacının menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı belirlendi. 1.93'lük oyuncu hava hakimiyetinin yanı sıra yerinde müdahaleleriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 33 maçta 2.922 dakika süre alan Uduokhai, söz konusu karşılaşmalarda, 2 gol attı ve 1 kırmızı kart gördü. Augsburg ile 1 yıl daha kontratı bulunan savunma oyuncusuna güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor.