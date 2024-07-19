Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Siyah-beyazlılar, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2024- 17:59