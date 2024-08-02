Süper Kupa mücadelesi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray takımı kaptanları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray takım kaptanı Fernando Muslera toplantıda şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyuz bir kez daha sezona başlıyoruz. Önümüzde bir şampiyonluk daha var. Birçok sene geçirdim Galatasaray'da ve sürekli başarı için mücadele ettik. Yarın ilk maçımızla başlayacağız. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Her şeyden önce harika bir gösteri olmasını diliyorum. Hazırlık dönemini çok iyi geçirdik. Yarın bu amacımızın başlangıcı olacak."

"Galatasaray'da uzun yıllar geçirdim ve çok şükür önemli başarılar yakaladık. Çok büyük bir rakibe karşı, çok büyük bir derbiye çıkacağız. Harika atmosfer olacak. Amacımız için çok çalıştık."

Beşiktaş takım kaptanı Necip Uysal ise toplantıda şunları söyledi:

"Sezona moralli girmek için kupayı kazanmak istiyoruz. Hocamız bütün talimatları verdi, iyi bir kamp dönemi geçirdik. Galatasaray'ın bütün maçlarını izledik. Kupayı almak istiyoruz. Galatasaray'ı iyi analiz ettik. Bütün arkadaşlarım %100 olarak hazır. Taraftarlarımızdan Trabzonspor maçındaki gibi destek bekliyoruz."

"Giovanni van Bronckhorst yeni geldi, bizden istedikleri var. Hocamızın bizden istediklerini sahaya yansıtmak istiyoruz. İyi bir oyunla kupayı alarak sezona moralli başlamak istiyoruz."

"Yaptığımız transferlerin hepsi tartışmasız iyi futbolcu. Ancak takım olarak sahaya çıkıyoruz. Birbirimizi tamamlarsak sonuç alıyoruz. Onların da bize katkı yapacağını düşünüyorum."