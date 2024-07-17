Beşiktaş'a transfer müjdesi! Takımından ayrılmak istiyor

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, transfer sezonun bomba gibi girdi. Siyah-beyazlı ekip Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı. Şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlı ekibe bi transfer müjdesi daha geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2024- 06:40