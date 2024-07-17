Beşiktaş'la sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a veda etti. İşte detaylar...

33 yaşındaki tecrübeli golcü Cenk Tosun, Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Milli futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a veda etti.

CENK TOSUN'UN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"2014 yılında kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte birlikte büyük başarılara imza attığımız Beşiktaş ile yollarımız ayrıldı. Bu süre zarfında benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim…" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda forma giydiği 47 maçta 11 gol, 8 asist kaydetti.