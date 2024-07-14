TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Immobile'den sonra bir forvet daha!
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, gelecek sezona iddialı girmek istiyor. Bunun için Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, bir forvetin daha peşine düştü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşıktaş'ta İmmobile'nin ardından Arkadiusz Milik ismi ön plana çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; forvet arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların Arkadiusz Milik'i gündemine aldığı iddia edildi. Futbol kariyerine Rozwój Katowice altyapısında başlayan oyuncu 2010 yılında U19 takımında gösterdiği başarılı performansın ardından A Takıma yükseldi. 2011-2012 sezonunda Gornik Zabrze'ye transfer olan oyuncu Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya gibi önemli liglerde oynadı.Polonyalı oyuncu kariyerinde Napoli, Ajax, Juventus, Marsilya, Gornik Zabrze, Augsburg, Leverkusen takımlarında oynadı. Napoli formasıyla 122 karşılaşmada 48 gol 5 asist yapan oyuncu, Ajax formasıyla ile 76 maçta 47 gol ve 21 asist yapma başarısı gösterdi. 2023/2024 sezonunda Marsilya'dan Juventus'un yolunu tutan Arkadiusz Milik 75 karşılaşmada 17 gol ve 2 asistlik katkı verdi.