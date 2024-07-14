TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Immobile'den sonra bir forvet daha!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Immobile'den sonra bir forvet daha!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, gelecek sezona iddialı girmek istiyor. Bunun için Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, bir forvetin daha peşine düştü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2024- 06:40