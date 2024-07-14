Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Yücel; Di Maria, Hermoso, Hummels ve Okay Yokuşlu transferiyle ilgili olarak flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Yücel, siyah beyazlıların gündemine yer alan Di Maria, Hermoso, Hummels ve Okay Yokuşlu transferleriyle ilgili olarak flaş ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Di Maria hiç pazarlık sürecine girmeden bize gelmek istemediğini söyledi. Gelmek istemeyen oyuncuyu biz de istemeyiz."

"Hummels ve Okay Yokuşlu ile ilgilendik ama bu transferlerin gerçekleşme ihtimali sıfır."

"Hermoso'nun transfer olma ihtimali sıfır. 2 milyon Euro'dan başlattığımızı süreci 4 milyon Euro'ya kadar çıkardık. Ama Arabistan'dan 8 milyon Euro teklif olduğunu söyledi..."