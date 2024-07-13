2022/23 sezonu için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, hazırlık maçı için Hırvat takımlarından Dinamo Zagreb ile karşılaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLU YAĞIŞI BAŞLADI

Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı öncesi Slovenya'da dolu yağışı başladı. Başlama saati olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenirken, karşılaşmanın iptal olma ihtimali bulunuyor.

TAKIMLAR SAHAYA ÇIKAMADI

Hava koşulları olumsuzluğunu sürdürürken, iki takım da sahaya çıkamadı.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Rashica, Ege, Musrati, Gedson, Rafa, Mustafa.

BEŞİKTAŞ - DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı 13 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30'da başlaması gereken maç, olumsuz hava koşulları nedeniyle henüz başlamadı. Müsabaka Exxen'de canlı yayınlanıyor.