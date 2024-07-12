Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağlayan Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar 34 yaşındaki İtalyan santrfor Ciro Immobile'yi sağlık kontrollerinden geçirmek için İstanbul'a getirdi.

Deneyimli yıldız geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıkarken 11 gol - 1 asistlik katkı sağladı ve 2 bin 359 dakika sahada kaldı.

YENİ FORMAYLA GELDİ

34 yaşındaki İtalyan golcü, Beşiktaş'ın yeni sezon formasıyla uçaktan indi. Immobile'nin 17 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.