Beşiktaş Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi!
Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar Ciro Immobile için Lazio ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2024- 21:32 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024- 21:38
Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağlayan Beşiktaş, 3. transferini gerçekleştiriyor.
Siyah-beyazlılar Ciro Immobile'nin transferi için kulübü Lazio ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.