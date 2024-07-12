Beşiktaş Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi!

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar Ciro Immobile için Lazio ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2024- 21:32 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024- 21:38