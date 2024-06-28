Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş, yeni takviyelere hazırlanıyor. Hücum hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, bonservisi Bayern Münih'te bulunan Yusuf Kabadayı'yı listeye aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, genç ve gurbetçi isimler için de çalışmalarını sürdüryor. Siyah-Beyazlılar'ın, Bayern Münih'in 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı'yı için Alman ekibiyle trans prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Genç oyuncunun Avrupa'dan gelen teklifler sonrası Türkiye konusunda kararsızlık yaşadığı ifade ediliyor. 2. Başkan Hüseyin Yücel'in önümüzdeki günlerde oyuncu tarafıyla bizzat temaslarda bulunacağı da gelen haberler arasında. Geçen sezonu Schalke'de geçiren Yusuf 26 maçta 5 gol kaydetti.