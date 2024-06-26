Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Takviyelere devam etmeyi planlayan siyah-beyazlılar, İranlı kanat oyuncusu Alireza Jahanbakhsh'ı gündemine aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Transferde hızlanan Beşiktaş, son olarak Feyenoord'da forma giyen Alireza Jahanbakhsh'ı gündemine aldı. Bonservisi elinde olan İranlı kanat oyuncusu, siyah-beyazlıların listesine girdi.

Fotomaç'ın haberine göre, Kartal'ın transferdeki hedeflerinden biri de Alireza Jahanbakhsh oldu. Son olarak Feyenoord'da oynayan ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki İranlı kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın takipte olduğu savunuldu. Hollanda basınında yer alan haberlerde, Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un olumlu görüş vermesi halinde İranlı yıldız için görüşmelerin hız kazanacağı aktarıldı.