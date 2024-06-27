Yeni sezon kadro yapılandırması çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta yeni transfer Rafael Silva'nın sağlık kontrolünden geçtiği açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Silva; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş'ta Rafa Silva sağlık kontrolünden geçti
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni sezon için kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı Rafa Silva, sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.06.2024- 11:54