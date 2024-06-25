Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Gabriel Paulista transferi ile açılışı yapan siyah-beyazlı ekip, Portekizli yıldız Rafa Silva ile anlaştı. Tecrübeli oyuncu İstanbul'a geldi. | Beşiktaş haberleri

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Gabriel Paulista transferi ile açılışı yapan siyah-beyazlı ekip, Portekizli yıldız Rafa Silva ile anlaştı.

Beşiktaş, Silva ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Tecrübeli oyuncu İstanbul'a geldi.

31 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon Portekiz temsilcisinde 52 maça çıkarken 22 gol - 15 asistlik performans sergiledi ve 4 bin 372 dakika sahada kaldı.

İŞTE RAFA SILVA'NIN İLK SÖZLERİ:

Hep beraber kupalar ve zaferler kazanmak için savaşacağız. Taraftarlarımıza verebileceğim söz, hedefler ve zaferlerimize ulaşabilmek için çok çalışacağım.

Taraftarlarımızın nasıl bir atmosfer yarattığını biliyorum. Onların karşısında sahaya çıkmak için sabırsızım.

Yeni sezon formasını beğendim. Bu formayı daha çok giyeceğim. Birlikte büyük zaferleistiyr yaşayabilmek istiyorum.

RAFA SILVA KİMDİR?

Rafa Silva, 17 Mayıs 1993'te Portekiz'in Forte da Casa kentinde dünyaya geldi. Futbola Povoense Formaçao altyapısında başladı. 2004 yazında Alverca altyapısına transfer oldu ve 2011'e kadar tüm yaş kategorilerinde forma giydi. 2011 yazında Feirense U19'a imza atmasının ardından 2012'de A takıma yükseldi. Başarılı bir yıl geçiren Rafa Silva, 2013'te ise 496 bin Euro'ya Braga'nın yolunu tuttu. 3 yıl burada top koşturan Portekizli yıldız, 2016'da 16 milyon Euro bonservisle Benfica'ya imza attı. Sözleşmesi biten 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.