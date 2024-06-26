Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferleriyle hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Eksik bölgelere takviye yapacak siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki genç oyuncuyu listeye aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Transfer çalışmalarının sürdüğü Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, 19 yaşındaki genç sağ kanat Yankuba Minteh ile ilgilendiği iddia edildi.

Fotomaç'ın Hollanda basınından derlediği haberde, Yankuba Minteh'in siyah beyazlı kulüp tarafından takip edildiği öne sürüldü. Bonservisi İngiliz ekibi Newcastle United'da olan ve geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. Newcastle'ın Gambiyalı yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.