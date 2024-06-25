Süper Lig devlerinden Beşiktaş, geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası başarısı ile tamamladı. Siyah-beyazlılar yeni sezonda teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yeniden ligde şampiyonluğun en iddialı takımlarından birisi haline gelmek istiyor.
Bu anlamda siyah-beyazlılarda takıma yapılacak transferler ve takımdan ayrılacak oyuncular gündemi meşgul ediyor.
Beşiktaş'ta geleceği merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Ersin Destanoğlu. Son olarak file bekçisinden kritik karar geldi.
Beşiktaş'ta geçen sezonu yedek geçiren, yeni sezonda da Mert Günok'un arkasında kalmasına kesin gözle bakılan Ersin Destanoğlu, yönetime ayrılma talebini iletti.
Fotomaç'ın haberine göre; düzenli forma giymek istediğini belirten 23 yaşındaki kalecinin yönetime "Gelen teklifler var, bunları değerlendirmek istiyorum. Satış olmasa bile en azından kiralık olarak gitmem konusunda anlayışınızı bekliyorum" dediği öne sürüldü.