Hummels transferinde dişli rakip!
Kartal'dan flaş transfer harekatı! 3 yıllık sözleşme yolda
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (24 Haziran)
Aspor Keşfet
Son Dakika
Hummels transferinde dişli rakip! Hummels transferinde dişli rakip! 01:02
Kartal'dan flaş transfer harekatı! 3 yıllık sözleşme yolda Kartal'dan flaş transfer harekatı! 3 yıllık sözleşme yolda 00:56
G.Saray'ın teklifi belli oldu! Oğuz Aydın Aslan oluyor G.Saray'ın teklifi belli oldu! Oğuz Aydın Aslan oluyor 00:47
İtalyan basını bombayı patlattı! "Jose'nin en büyük hayali..." İtalyan basını bombayı patlattı! "Jose'nin en büyük hayali..." 00:25
Fenerbahçe'den 20 milyon euro'ya ret! Fenerbahçe'den 20 milyon euro'ya ret! 00:03
G.Saray'da sürpriz Wan-Bissaka gelişmesi! Transfer ateşi yandı G.Saray'da sürpriz Wan-Bissaka gelişmesi! Transfer ateşi yandı 23:42
Daha Eski
G.Saray'dan Cardoso pazarlığı! İstenen bonservis... G.Saray'dan Cardoso pazarlığı! İstenen bonservis... 23:22
Morata'dan dikkat çeken hareket! Taraftar heyecanlandı Morata'dan dikkat çeken hareket! Taraftar heyecanlandı 23:05
Morata'dan dikkat çeken hareket! Taraftar heyecanlandı Morata'dan dikkat çeken hareket! Taraftar heyecanlandı 23:05
Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi! 22:39
F.Bahçe'ye Boşnak stoper! Almanlar yazdı F.Bahçe'ye Boşnak stoper! Almanlar yazdı 22:34
Cihan Çanak'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları Cihan Çanak'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları 22:31
SON DAKİKA