Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız futbolcu Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
"Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın Transferi İçin Görüşmelere Başlandı 🔗 https://t.co/TfVy8FUmmG pic.twitter.com/WC7uruRNt9— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 25, 2024