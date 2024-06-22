Beşiktaş'tan Paul Onuachu bombası! Yapılan teklif belli oldu

Kötü bir sezonu geriden bırakan Beşiktaş'ta gözler transfer dönemine çevrildi. Önemli takviyelere imza atmayı planlayan siyah-beyazlılar, sürpriz bir hamleye imza attı. Kara Kartal, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla dikkat çeken bir performans gösteren Paul Onuachu için harekete geçti. Yönetim, bonservisi Southampton'da bulunan golcü için resmi teklif yaptı. İşte yapılan teklifin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2024- 11:06