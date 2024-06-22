BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'dan Divock Origi'ye kanca!
Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda güçlü kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet takviyesi için kolları sıvayan Beşiktaş'ta gündeme İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen Divock Origi geldi. İşte detaylar...
Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, artık yeni sezonun kadrosuna odaklanmış durumda. Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Divock Origi'yi kadrosuna katmak için çaba harcıyor.
İtalyan ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı golcünün, önümüzdeki sezon Çizme'de forma giymesi pek olası gözükmüyor.
Beşiktaş da Origi'yi isteyen en ciddi adaylar arasında yer alsa da deneyimli forveti isteyen birçok ünlü takım var. 29 yaşındaki golcünün, Siyah- Beyazlılar dışında kendisi için teklif yapan takımları dinleyeceği ve sonrasında kararını vereceği belirtildi.