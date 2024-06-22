Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda güçlü kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet takviyesi için kolları sıvayan Beşiktaş'ta gündeme İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen Divock Origi geldi. İşte detaylar...

Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, artık yeni sezonun kadrosuna odaklanmış durumda. Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Divock Origi'yi kadrosuna katmak için çaba harcıyor.