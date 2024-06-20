TRANSFER HABERİ | Beşiktaş yeni Maestrosunu Romanya'da buldu!
Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha transfer için düğmeye basan siyah-beyazlılar, aradığı 10 numarayı Romanya'da buldu. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fotomaç'ın haberine göre Rumen ekiplerinden Steaua Bükreş'in kaptanı Darius Olaru'yu listeye aldı.
Danışmanlık görevine ABD'li Brad Friedel'ı getirerek elden çıkarmak istediği oyuncuların piyasasını artırmak isteyen Beşiktaş, gidecek isimlerin yerlerine alternatifleri de ince eleyip sık dokuyor.
HATA İSTEMİYOR
Beşiktaş'ın Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain ve Jean Onana gibi isimleri satıp maaş bütçesinde yaklaşık 14 milyon euroluk bir boşluk yaratma ihtimali bulunuyor.
Siyah beyazlılar, yeni oyuncuların seçiminde hata yapmak istemiyor.
Kara Kartal'ın, Romanya'da Steaua Bükreş forması giyen Darius Olaru ile ilgilendiği öğrenildi.