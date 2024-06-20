Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha transfer için düğmeye basan siyah-beyazlılar, aradığı 10 numarayı Romanya'da buldu. İşte detaylar...

HATA İSTEMİYOR Beşiktaş'ın Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain ve Jean Onana gibi isimleri satıp maaş bütçesinde yaklaşık 14 milyon euroluk bir boşluk yaratma ihtimali bulunuyor.