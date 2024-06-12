Yönetim Kurulu Danışmanı Friedel'ın ilk etaptaki görevi belli oldu. Siyah- beyazlı yönetim, öncelikli olarak takımda düşünülmeyen isimlere kulüp bulunmasını talep etti. Fotomaç'ın haberine göre Kara Kartal; Aboubakar, Rebic, Rosier, Amartey ve Onana'yı Friedel'a iletirken, İngiltere'den talipleri olduğu konuşulan Chamberlain'in de ayrılığına sıcak bakıldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın hedefi, yeni transferlere hem yer hem de bütçe açmak. Bu isimler içinde 3.5 milyon euro kazanan Aboubakar zirvede yer alırken, Rebic ve Chamberlain 2.5 milyon, Amartey 1.7 milyon, Rosier 1.3 milyon ve Onana ise 1.5 milyon euro alıyor. 6 ismin toplam maliyeti 13 milyon euro'yu buluyor.