Yönetim Kurulu Danışmanı Friedel'ın ilk etaptaki görevi belli oldu. Siyah- beyazlı yönetim, öncelikli olarak takımda düşünülmeyen isimlere kulüp bulunmasını talep etti. Fotomaç'ın haberine göre Kara Kartal; Aboubakar, Rebic, Rosier, Amartey ve Onana'yı Friedel'a iletirken, İngiltere'den talipleri olduğu konuşulan Chamberlain'in de ayrılığına sıcak bakıldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın hedefi, yeni transferlere hem yer hem de bütçe açmak. Bu isimler içinde 3.5 milyon euro kazanan Aboubakar zirvede yer alırken, Rebic ve Chamberlain 2.5 milyon, Amartey 1.7 milyon, Rosier 1.3 milyon ve Onana ise 1.5 milyon euro alıyor. 6 ismin toplam maliyeti 13 milyon euro'yu buluyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | 13 milyon Euro'luk operasyon! Brad Friedel'in ilk görevi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın Yönetim Kurulu Danışmanı göreve getirdiği Brad Friedel'in ilk etaptaki görevi belli oldu. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 12.06.2024- 06:40