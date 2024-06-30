3 büyükler o isim için karşı karşıya! Fransız basınından çarpıcı iddia

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız futbolcu için transfer yarışına girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2024- 11:06 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024- 12:16