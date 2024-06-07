Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Kariyerinde önemli kulüplerde kalecilik yapan eski Amerikalı file bekçisi Bradley Friedel, Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirildi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kulübümüzden Bilgilendirme Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir. Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.… pic.twitter.com/vEpunvKz27— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 7, 2024