Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası kutlaması!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası zaferini kutlamak için semtte siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMALAR:

Hasan Arat: Taraftarlarımıza kupa çarşıya gelecek diye söz vermiştik...

Samet Aybaba: Bir sezonun bütün talihsizliklerini bir maç üzerinden telafi ettik diyebilirim...

Feyyaz Uçar: Kupa kazanmış bir takımla birlikte taraftarımıza doğru ilerlemek çok keyifli. Beşiktaş'a yakışıyor...

Serdar Topraktepe: 30 yıl sonra Beşiktaş'ın başında kupa kazandım, bu benim için çok ayrı bir duygu. Anlatılmaz bir duygu, sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyuz...