Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu kupa ile tamamlayan Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. Transfer olacak futbolcuların yanı sıra takımdan kimlerin gidip gitmeyeceği merak edilirken, siyah-beyazlılarda o isme Rusya'dan talip çıktı. İşte detaylar...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadroya katılacak oyuncular merak edilirken diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başlıyor.