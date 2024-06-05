TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Rus basını duyurdu
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu kupa ile tamamlayan Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. Transfer olacak futbolcuların yanı sıra takımdan kimlerin gidip gitmeyeceği merak edilirken, siyah-beyazlılarda o isme Rusya'dan talip çıktı. İşte detaylar...
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadroya katılacak oyuncular merak edilirken diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başlıyor.
Kiralık sözleşmeleri biten İngiliz stoper Joe Worrall ve sözleşmesi sona eren Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, Beşiktaş'taki ayrılığının ardından bir diğer ayrılık haberi ise Kazak oyuncu Bakhtiyor Zaynutdinov'dan geldi.
TEKRARDAN RUSRA'YA DÖNECEK!
Rus basınından Sport Express'te yer alan ve beIN Sport'tun derlediği haberde Zenit, Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi için Beşiktaş ile 4.5 milyon Euro karşılığında anlaştı.
Siyah-beyazlılar, Kazak oyuncuyu 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rus ekibi CSKA Moskova'dan transfer etmişti.
26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 37 maçta görev alırken takımı adına 1 gol kaydetti.