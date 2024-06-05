Steven Berghuis'ten Beşiktaş'a transfer yanıtı!
Yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'ın ayrılığından sonra sağ kanat transferi olarak Steven Berghuis'i transfer etmek isteyen Beşiktaş'a Hollandalı oyuncudan transfer yanıtı geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2024- 11:59
Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ayrılığının ardından Steven Berghuis ismi yeniden masaya yatırıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Ghezzal'ın yerini Steven Berghuis ile doldurmak istiyor.
Daha önce Ajax'tan ayrılmak istemeyen 32 yaşındaki futbolcu karar değiştirdi ve teklifleri görmek istedi.