Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle | Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beşiktaş ve Trabzonspor, final maçında kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Trabzonspor'da 3, Beşiktaş'ta 6 eksik bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası Final maçı canlı izle - Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Sezonun bitimine kısa süre kala iki ekip için de sezonun en önemli hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğı için heyecan dorukta. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Trabzonspor müsabakası 23 Mayıs Perşembe günü saat 20:45'te ATV ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Omar Colley, Necip Uysal, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Muci, Rashica, Semih Kılıçsoy, Muleka

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Enis Bardhi, Fountas, Trezeguet, Onuachu

BEŞİKTAŞ 11. KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 62'ncisi düzenlenen Türkiye Kupası'nda 10 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. "Kara Kartal" 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

TRABZONSPOR 10. KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Kupası'nı bugüne kadar Trabzonspor 9, Beşiktaş 10 kez müzesine götürme başarısı gösterirken; bordo-mavililer, Olimpiyat Stadyumu'nda bugüne kadar oynadığı tüm final maçlarında hiç kaybetmedi.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER!

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan, Amir, Ante Rebic, Bahtiyar Zaynutdinov, Amartey ve Tafur Bingöl maçta süre alamayacak. Trabzonspor'da ise Nicolas Pepe, Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen katılmadı.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeyi yönetecek Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.