Almanlar açıkladı! Nuri Şahin Beşiktaş'a mı gelecek?

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon için teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah-beyazlı ekip için birçok isim gündeme geliyordu. Bu isimlerden biri olan Nuri Şahin için Almanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2024- 06:40