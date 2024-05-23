Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon için teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah-beyazlı ekip için birçok isim gündeme geliyordu. Bu isimlerden biri olan Nuri Şahin için Almanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda bekleyiş sürerken Alman basınından flaş bir haber geldi. Bild'de yer alan haber şöyle: Nuri Şahin, Borussia Dortmund'a geldiğinde Terzic'in başarısız olması halinde teknik direktörlük görevinin kendisine verileceği konuşulmuştu. Mevcut durumda bu mümkün görünmüyor. Şahin'in yardımcı antrenörlük görevini uzun yıllar sürdürmesi söz konusu değil. Beşiktaş ve Feyenoord kendisi ile temasa geçti. Şahin için Dortmund önüne engel koymayacak.