Haberler Beşiktaş Haberleri TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Rey Manaj operasyonu! İşte bonservis ücreti

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Rey Manaj operasyonu! İşte bonservis ücreti Şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları için gaza bastı. Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Sivasspor'un yıldız forveti Rey Manaj'ı gündemine almıştı. Sivas'ın 27 yaşındaki santrfor için talep ettiği bonservis ücreti ise belli oldu. İşte iki takım arasında yapılan pazarlıkların detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi) Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2024- 06:40









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Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Öncelikle teknik direktör konusunu çözmeye çalışan yönetim, bir yandan da bu sezon gösterdiği performansıyla öne çıkan oyuncuları yakın takibe aldı.

Bu isimlerin başında da Sivasspor'un başarılı forveti Rey Manaj geliyor. Siyah-beyazlı yönetim, transferin gözdesi haline gelen 27 yaşındaki Manaj için Sivasspor'la temasa geçti.