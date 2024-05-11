TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Rey Manaj operasyonu! İşte bonservis ücreti
Şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları için gaza bastı. Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Sivasspor'un yıldız forveti Rey Manaj'ı gündemine almıştı. Sivas'ın 27 yaşındaki santrfor için talep ettiği bonservis ücreti ise belli oldu. İşte iki takım arasında yapılan pazarlıkların detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 11.05.2024- 06:40