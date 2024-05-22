Aziz Yıldırım'dan flaş Jose Mourinho tepkisi! "Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken, siyah-beyazlı ekipte bu görev için en kuvvetli isim Jose Mourinho olarak görülüyor. Fenerbahçe'de ise Aziz Yıldırım, başkanlık görevine gelmesi halinde tecrübeli çalıştırıcıyı göreve getireceğini vadediyor. Şimdi ise Yıldırım'dan siyah-beyazlı kulübe flaş bir tepki geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE YILDIRIM'IN SÖZLERİ:

Beşiktaş, Jose Mourinho'ya 7 milyon Euro veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar! Yalan söylüyorlar.

Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Ben rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyon Euro'ya getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri.

Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye.

İstanbul'a reklam filmi için çekimlere geldi. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar.